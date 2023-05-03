الشرعية تضع شرطاً أمام المليشيات للقبول بتنفيذ زيارات متبادلة للأسرى

الأربعاء 03 مايو 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلن الوفد الحكومي المفاوض بشأن ملف تبادل الأسرى، الثلاثاء، جاهزيته لتنفيذ زيارات متبادلة للأسرى، "حال التزام" الحوثيين بالاتفاق الموقع بينهما.



وقال المتحدث باسم الفريق الحكومي التفاوضي بشأن الأسرى، ماجد فضائل في تصريحات لوكالة الأناضول، إن "الحكومة جاهزة لتنفيذ زيارات متبادلة للأسرى في سجونها ولدى الحوثيين، حال تنفيذهم الاتفاق الموقع بينهما".



وقال فضائل، إن "الفريق اتفق مع الحوثيين على أن تكون هناك جولة مفاوضات جديدة منتصف مايو، تسبقها زيارات بين مأرب وصنعاء للاطلاع على أوضاع المختطفين والأسرى (لدى الجانبين)".



وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت جماعة "الحوثي" جاهزيتها لتنفيذ زيارات متبادلة للأسرى في سجونها ولدى الحكومة اليمنية، وفق بيان صادر عن مسؤول ملف الأسرى في الجماعة، عبد القادر المرتضى.



واتفقت الحكومة اليمنية والحوثيين على عقد جولة مفاوضات جديدة بشأن تبادل الأسرى منتصف مايو/ أيار الجاري، تسبقها زيارات بين مأرب (وسط) وصنعاء (شمال) للاطلاع على أوضاع المختطفين والأسرى، حسب ما أعلن فضائل في تصريحات سابقة للأناضول، الإثنين.



وفي 16 أبريل/ نيسان الفائت، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر استكمال إطلاق سراح 869 محتجزًا في اليمن، ضمن صفقة تبادل بين الحكومة والحوثيين، تم الاتفاق عليها في سويسرا في مارس/آذار الماضي.