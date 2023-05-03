مسؤول حكومي سابق:الانتقالي يريد انتزاع ورقة تمثيل الجنوب في التسوية القادمة

الأربعاء 03 مايو 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قال وزير النقل السابق، صالح الجبواني، إن الانتقالي يحاور ظله؛ تعليقاً على اللقاء التشاوري الذي دعا له المجلس الانتقالي والمقرر غداً الخميس، بعد انسحاب عدة مكونات جنوبية.



وأضاف الجبواني، في تغريدة على "تويتر": "هم يريدون انتزاع ورقة تمثيل الجنوب في التسوية القادمة، وبدل أن يحققوا هذا المسعى من هذا اللقاء نزعت القوى الجنوبية ورقة التوت عن عورتهم وظهروا كما هم، مكون مناطقي فيه حشو من المحافظات الأخرى معظمهم جاء من أجل المال.. تلكم الحكاية.

وكان المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً دعا لما أسماه لقاء تشاوري للمكونات الجنوبية سينعقد في عدن الخميس 4 مايو، بعد فشله في إدارة المحافظات الجنوبية منذ انقلابه المسلح على السلطة الشرعية قبل نحو 4 سنوات.



وأعلنت عدة مكونات جنوبية منها المؤتمر الوطني للجنوب، مؤتمر حضرموت الجامع، والهبة الحضرمية، والمجلس الأعلى للحراك الثوري رفض المشاركة في لقاء الانتقالي.