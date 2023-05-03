تفاصيل لقاء الرئيس المصري مع وزير الدفاع الفريق «الداعري»

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أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الأربعاء، دعم بلاده الكامل لليمن ومساندة الجهود الرامية للتوصل لحل سياسي ينهى الحرب المستمرة في البلاد منذ أكثر من ثماني سنوات.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية أحمد فهمي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري، بحضور الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسفير اليمن بالقاهرة.
وأشار "فهميإلى أن السيسي أكد خلال اللقاء دعم مصر الكامل لليمن ومساندة الجهود الرامية للتوصل لحل سياسي للأزمة، بما يحقق مصالح اليمنيين الشقيق على مختلف الأصعدة، ويساعدهم على تجاوز كافة التحديات، وصولاً إلى استعادة الأمن والاستقرار والشروع في مسار التنمية.
بدوره، أشاد "الداعري" بالجهود المصرية الداعمة لاستقرار اليمن، معرباً عن التطلع لتعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك، في إطار دور مصر المحوري لدفع التضامن والتكامل العربي.