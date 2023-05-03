أوّل تعليق من واشنطن على محاولة “اغتيال بوتين”.. وزيلينسكي ينفي اتهامات موسكو

الأربعاء 03 مايو 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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بعدما اتهمت روسيا، أوكرانيا بشن ضربة ليلاً على مقر إقامة بوتين بطائرتين بدون طيار في محاولة لاغتياله، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إنه لا يستطيع إثبات صحة اتهام موسكو لكييف، فيما أفاد الرئيس الأوكراني بأن بلاده لم تستهدف زعيم الكرملين أو موسكو.





تعليقاً على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستنتقد أوكرانيا إذا قررت بمفردها ضرب روسيا رداً على هجمات موسكو، قال بلينكن إن هذه قرارات يجب أن تتخذها أوكرانيا بشأن كيفية الدفاع عن نفسها.

وأوضح أنه لا يستطيع إثبات صحة اتهام روسيا بأن أوكرانيا حاولت اغتيال الرئيس الروسي في هجوم بطائرة مسيرة، لكنه قال إنه سينظر “بعين الريبة لأي شيء يصدر عن الكرملين”.

زيلينسكي يعلق على اتهام روسيا بمحاولة اغتيال بوتين

في السياق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إن بلاده لم تستهدف الرئيس الروسي أو العاصمة الروسية موسكو، مؤكداً أن جيش بلاده يقاتل فقط على الأراضي الأوكرانية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للرئيس الأوكراني مع قادة دول شمال أوروبا في العاصمة الفنلندية هلنسكي.

ورداً على سؤال بشأن سبب اتهام موسكو لكييف بمحاولة اغتيال الرئيس الروسي، قال زيلينسكي: “بوتين يحتاج إلى تحفيز شعبه، لأنه لم يحقق انتصارات”.

هل ستنتقم روسيا من زيلينسكي؟

وفي وقتٍ سابق من اليوم، قال النائب في مجلس الدوما الروسي فيكتور سوبوليف، إنه قد حان الوقت لإطلاق هجوم صاروخي على مقر إقامة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفق ما أوردته وسائل إعلام روسية.

من جهته، طالب رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، باستخدام “الأسلحة القادرة على ردع النظام في كييف وتدميره”.

وأضاف في بيان على تطبيق تلغرام أن روسيا يجب ألا تتفاوض مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعد الهجوم المزعوم الذي نفت كييف مسؤوليتها عنه.

واتهمت روسيا أوكرانيا بالضلوع في محاولة فاشلة لـ اغتيال بوتين في هجوم بطائرتين مسيرتين على الكرملين في موسكو.

في المقابل، نفت الرئاسة الأوكرانية أي علاقة لأوكرانيا بالهجوم على الكرملين بمسيرتين.

وقال ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي في تصريح للصحافيين: “بالتأكيد، لا علاقة لأوكرانيا بهجمات المسيرات على الكرملين”.

وأضاف: “ينبغي فقط اعتبار هذه التصريحات التي أطلقتها روسيا محاولة لإعداد ظروف يمكن استخدامها ذريعة بهدف شن هجوم إرهابي واسع النطاق في أوكرانيا”.

ورأى أن هجوماً مماثلاً في حال كانت كييف من نفذه “لن يعالج أي مشكلة عسكرية”، مع استمرار موسكو في السيطرة على نحو عشرين في المائة من الأراضي الأوكرانية.

وتابع: “على العكس، هذا الأمر سيشجع روسيا على أعمال أكثر تطرفاً بحق مدنيينا”.

كما اعتبر أن لدى موسكو “خشية كبيرة من بدء هجمات أوكرانيا على طول خط الجبهة، وتحاول في شكل ما أن تأخذ المبادرة وتحول الانتباه”.

يشار إلى أن أوكرانيا تؤكد منذ أشهر أنها تستعد لشن هجوم مضاد لاستعادة السيطرة على المناطق التي احتلتها موسكو في جنوب البلاد وشرقها.