دراسة حديثة تكشف نتائج مقلقة بشأن التأثير السلبي للحرب على وسائل الإعلام اليمنية : توقف 165 وسيلة

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كشفت دراسة مسحية جديدة نفذتها نقابة الصحفيين اليمنيين بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين عن التأثير السلبي للحرب على وسائل الإعلام اليمنية في جوانب مهنية عديدة أبرزها الاستقلالية والتمويل، وحقوق الصحفيين.
واستهدفت الدراسة ٣٦٥ وسيلة إعلامية متنوعة بين القنوات التلفزيونية، والإذاعات، والصحف والمجلات، والمواقع الالكترونية، منها ٢٦ قناة فضائية بنسبة ٧ بالمائة من إجمالي وسائل الإعلام المستهدفة، ٦٠ اذاعة محلية بنسبة ١٦ بالمائة، و١٣٢ صحيفة ومجلة يومية واسبوعية وشهرية ودورية٫ بنسبة ٣٦ بالمائة و ١٤٧ موقع اخباري بنسبة ٤٧ بالمائة.
وتشير الدراسة إلى أنه من بين ٣٦٥ وسيلة إعلام تعمل ٢٠٠ وسيلة فيما توقفت ١٦٥ وسيلة بسبب الحرب وتأثيراتها، فيما تأسست ١٣٧ وسيلة إعلام خلال فترة الحرب.
وتوضح الدراسة أن من بين ٢٦ قناة فضائية تعمل ٢٢ قناة، بينما هناك أربع قنوات متوقفة، و تعمل ٥٤ اذاعة محلية من بين ٦٠ اذاعة بينما هناك ٦ إذاعات متوقفة٫ ومن بين ١٣٢ صحيفة ومجلة تعمل ١٣ صحيفة فقط فيما توقفت ١١٩ صحيفة ومجلة.
وتطرقت إلى أنه من ١٤٧ موقع أخباري يعمل ١١٤ موقع، فيما توقف ٣٣ موقع بسبب الحرب، ناهيك عن حجب غالبية المواقع عن متابعيها داخل اليمن من قبل مليشيا الحوثي الارهابية.
وكشفت الدراسة عن تأسيس ١٢ قناة فضائية جديدة..مشيرة إلى أنه من ضمن ٢٦ قناة تبث ١٣ قناة من خارج اليمن.
وتأثرت الصحف والمجلات بشكل أكبر بالحرب بعد توقف ١١٩ صحيفة ومجلة سواء كانت يومية الصدور أو أسبوعية، أو شهرية، أو فصلية للإغلاق بسبب الحرب، وتبعاتها الأمنية، والاقتصادية، والسياسية.