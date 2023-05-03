توجيهات رئيس هيئة الأركان بخصوص منفذ الوديعة

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شدد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن دكتور صغير بن عزيز، اليوم الأربعاء، على أهمية التنسيق بين الجهات العسكرية والأمنية وإدارات السلطة المحلية، لتسهيل سفر المواطنين وتحركاتهم، في منفذ الوديعة البري.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، في منفذ الوديعة، محافظ محافظة حضرموت الشيخ مبخوت بن ماضي، بحضور وكيل أول وزارة الداخلية اللواء الركن محمد سالم بن عبود، وقائد قوات الدعم والإسناد في التحالف العربي بالداخل اليمني اللواء الركن سلطان البقمي.
واطلع رئيس الأركان، على سير العمل في المنفذ والعراقيل التي تواجه المسافرين، مؤكدا على تسهيل الإجراءات للمواطنين وتأمين تحركاتهم وتقديم الخدمة الأفضل لهم، مثمناً اهتمام السلطة المحلية في محافظة حضرموت بتقديم الخدمات للمواطنين المسافرين عبر المنفذ.
حضر اللقاء، وكلاء محافظة حضرموت لشؤون الصحراء والوادي، وممثلي الغرفة التجارية للمحافظة، وعددت من مسؤولي السلطة المحلية بمحافظة حضرموت.