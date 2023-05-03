مليشيا الحوثي تبدأ بسحب قواتها من عدة مواقع عسكرية بمحافظة الضالع بشكل مفاجئ

الأربعاء 03 مايو 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-خاص

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أفادت مصادر خاصة لموقع مأرب برس الأخباري ، اليوم الأربعاء، بأن المليشيات الحوثية بدأت بسحب عناصرها وقواتها من عدة معسكرات استحدثتها في محافظة الضالع (جنوب اليمن).

وقالت مصادر محلية أن المليشيات الحوثية بدأت، بشكل مفاجئ بسحب قوات عسكرية تابعة لـها من عدة مواقع عسكرية كانت قد أنشأتها في العام الماضي في مديرية الحشاء التابعة لمحافظة الضالع.

ووفق المصادر، لم يعرف الجهة او الجهات التي نقلت مليشيا الحوثي، اليها، تلك القوات العسكرية.

المصادر ذكرت أن المليشيات بدأت منذ الإثنين بنقل الأفراد وعربات عسكرية كما رفعت النقاط التي كانت تتمركز في جبل علمان ونجد حواس ومنطقة الزقماء في بلاد الحيقي.