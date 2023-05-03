بعد سفره للسعودية.. إجراءات تأديبية بحق ميسي وتقرير يتحدث عن خطط انضمامه إلى الهلال الشرعية تضع شرطاً أمام المليشيات للقبول بتنفيذ زيارات متبادلة للأسرى مسؤول حكومي سابق:الانتقالي يريد انتزاع ورقة تمثيل الجنوب في التسوية القادمة تفاصيل لقاء الرئيس المصري مع وزير الدفاع الفريق «الداعري» أوّل تعليق من واشنطن على محاولة “اغتيال بوتين”.. وزيلينسكي ينفي اتهامات موسكو دراسة حديثة تكشف نتائج مقلقة بشأن التأثير السلبي للحرب على وسائل الإعلام اليمنية : توقف 165 وسيلة توجيهات رئيس هيئة الأركان بخصوص منفذ الوديعة تركيا توجه طالبا للبنوك التجارية بخصوص مبيعات الدولار مليشيا الحوثي تبدأ بسحب قواتها من عدة مواقع عسكرية بمحافظة الضالع بشكل مفاجئ رئيس مجلس القيادة الرئاسي يبلغ المبعوث الأممي موقف الرئاسة اليمنية من المبادرة السعودية التي قدمت للمليشيات الحوثية
أفادت مصادر خاصة لموقع مأرب برس الأخباري ، اليوم الأربعاء، بأن المليشيات الحوثية بدأت بسحب عناصرها وقواتها من عدة معسكرات استحدثتها في محافظة الضالع (جنوب اليمن).
وقالت مصادر محلية أن المليشيات الحوثية بدأت، بشكل مفاجئ بسحب قوات عسكرية تابعة لـها من عدة مواقع عسكرية كانت قد أنشأتها في العام الماضي في مديرية الحشاء التابعة لمحافظة الضالع.
ووفق المصادر، لم يعرف الجهة او الجهات التي نقلت مليشيا الحوثي، اليها، تلك القوات العسكرية.
المصادر ذكرت أن المليشيات بدأت منذ الإثنين بنقل الأفراد وعربات عسكرية كما رفعت النقاط التي كانت تتمركز في جبل علمان ونجد حواس ومنطقة الزقماء في بلاد الحيقي.