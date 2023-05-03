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رئيس مجلس القيادة الرئاسي يتصل برئيس حزب الإصلاح المستشار محمد اليدومي

الأربعاء 03 مايو 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- مأرب
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أجرى الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاربعاء، اتصالا هاتفيا بمستشار الرئيس، رئيس الهيئة العليا لحزب التجمع اليمني للاصلاح محمد عبدالله اليدومي الذي يخضع للعلاج في احد مستشفيات العاصمة السعودية الرياض.

وخلال الاتصال اطمأن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، على الحالة الصحية للمستشار اليدومي، متمنيا له الشفاء العاجل، والعودة الى مسيرته الوطنية سالما معافى.

من جانبه أعرب مستشار الرئيس عن عظيم شكره وتقديره لفخامة الرئيس ومشاعره الانسانية النبيلة، ومواقفه الصادقة تجاه الرموز، والقيادات الوطنية.

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