موسكو تعلن تعرض الرئيس بوتين لمحاولة اغتيال والكرملين يكشف عن مصيره

الأربعاء 03 مايو 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات

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في تصعيد جديد للموقف بين البلدين، اتهمت موسكو، أوكرانيا بأنها حاولت اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر طائرات مسيرة استهدفت الكرملين الثلاثاء.

وأضافت الرئاسة الروسية في بيان الأربعاء، أن الجيش اتخذ إجراءات فورية بمساعدة الخدمات الخاصة وفي الوقت المناسب باستخدام أنظمة حرب الرادار، إلى أن تم إيقاف المركبات عن العمل.

وأضاف أنها سقطت أرضاً وتناثرت شظاياها، في حين لم تقع ضحايا ولا أضرار مادية.

وأكد الكرملين أن الرئيس الروسي لم يصب بأذى في الهجوم الأوكراني، مشددا على أن جدول أعمال بوتين لم يتغير، بل سيبقى مستمرا كالمعتاد.

كذلك أشار إلى أن الجانب الروسي يحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية حيثما ومتى يراه مناسبا.

ووصف تصرفات نظام كييف بأنها محاولة لاغتيال رئيس روسيا، الذي لم يم يكن أصلا في مبنى الرئاسة أثناء الهجوم.

وأعلنت الرئاسة احتفاظها بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية أينما وكيفما تراه مناسبا، وفق البيان.

وذكرت الرئاسة الروسية أن بوتين لم يكن في مبنى الكرملين أثناء الهجوم بالمسيرتين، إذ كان يمارس مهامه في مقر إقامته في منطقة نوفو أوغاريوفو بضواحي موسكو.

وسائل إعلام روسية اعلنت قبل دقائق ان طائرات درون أوكرانية حاولت اغتيال الرئيس الروسي بوتين ليلة أمس عندما قامت بضرب مقر إقامته في الكرملين لكن الرئيس لم يصب بأذى وتم إيقاف عمل الطائرات إلكترونياً وإسقاطها.