إشهار موقع يمن ديلي نيوز تزامناً مع اليوم العالمي لحرية الصحافة

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أشهر صحفيون اليوم الاربعاء 3 مايو/أيار 2023 "رسميا" موقع "يمن ديلي نيوز" الاخباري ( https://ydn.news/ ) تزامناً مع اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من مايو من كل عام.
وأكد القائمون على الموقع في "بلاغ صحفي" التزامهم بتقديم رسالة إعلامية "مهنية" منطلقة من الثوابت الوطنية المستندة إلى أهداف ثورتي 26 سبتمبر 1962 و 14 أكتوبر 1963.
وأعرب القائمون على الموقع عن أملهم أن يشكل "يمن ديلي نيوز" إضافة نوعية جديدة للصحافة في اليمن، تجعل منه منبرا إعلاميا قادرا على الاسهام بشكل فاعل في تعزيز الوعي وحماية المكتسبات الوطنية.
وأشار بلاغ الاشهار، إلى أنه بقدر مايولي موقع "يمن ديلي نيوز" اهتماما كبيرا بالتغطية الإخبارية، ومقالات الرأي، والتقارير، والسوشيل ميديا، والانفوغرفيك، فقد خصص الموقع نافذتي (ملخص كتاب) و (قصص صحفية) للتعريف بالكتب والاصدارات الوطنية، وإبراز الدور النضالي لليمنيين من أجل الحرية.
وقال البلاغ إن اختيار إشهار الموقع بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة؛ يأتي تأكيداً على احترام حرية الصحافة، باعتبار الصحافة الحرة المسؤولة، حقا دستوريا كفلته قوانين الجمهورية اليمنية، فضلا عن أنها الرديف لحرية وكرامة الانسان.