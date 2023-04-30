الأرصاد اليمني يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة

الأحد 30 إبريل-نيسان 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار رعدية متفاوتة على عدد من المحافظات اليمنية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية إنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة يصاحبها البرد أحياناً على محافظات لحج، تعز، إب، ذمار، البيضاء، ريمة، صنعاء، عمران، المحويت، حجة وصعدة.

وقد تمتد الأمطار إلى الهضاب الداخلية لمحافظتي الضالع وأبين، وأجزاء من الساحل الغربي والمناطق الداخلية المحاذية له.

وأشار المركز إلى احتمال هطول أمطار متفرقة متوسطة الشدة بعضها غزيرة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من هضاب وصحارى الجوف، مأرب، شبوة، حضرموت والمهرة.

ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة على أجزاء من أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: صنعاء ـ نجاد: 29.2ملم، السدة: 10.0، حجة: 04.0، ذمار: 03.6، الحوبان: 0.8ملم.

وحسب المركز هطلت أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية وأرخبيل سقطرى وكانت أغلبها خارج نطاق محطات الرصد.

وأنذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار الغزيرة عليها من التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية وفي الشعاب والوديان ومن المجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.

ودعا إلى الاحتماء من العواصف الرعدية وأخذ الاحتياطات اللازمة.

ونبه سائقي المركبات من الانهيارات الصخرية على الطرقات الجبلية ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب أو السحب المنخفضة.