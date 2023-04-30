4 قتلى في انهيار سد مائي بمحافظة المحويت

الأحد 30 إبريل-نيسان 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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توفي اليوم الاحد أربعة أشخاص نتيجة الامطار الغزيرة وتدفق السيول في مديرية حفاش بمحافظة المحويت.



واوضحت مصادر محلية لمأرب برس بان سد «العقبي» المائي في مديرية حفاش التابعة اداريا لمحافظة المحويت انهار نتيجة هطول الأمطار الغزيرة وتدفق السيول الجارفة.

وافادت المصادر بان انيهار السد نتج عنه جرف احدى المساجد القريبة منه والذي كان يتواجد بداخلة اربعة اشخاص ما اسفر عن وفاتهم جميعاً وهم محمد الوصابي، المعروف بـ"الترابي"ومحمد عبدالرحمن حجر ومحمد علي حجر وخالد المعاينة.