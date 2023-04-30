وكيلا محافظة مأرب يتفقدان الانضباط الوظيفي في الوحدات العامة

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تفقد وكيلا محافظة مأرب عبدالله الباكري ومحمد المعوضي، اليوم، سير العمل والانضباط الوظيفي في وحدات الخدمة العامة والمختلطة بالمحافظة في أول يوم دوام رسمي عقب إجازة عيد الفطر.
وقدم مدير مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالمحافظة سعود اليوسفي شرحا حول آلية عمل لجان الرقابة والتفتيش البالغ عددها سبع لجان ستقوم بالتفتيش في 45 وحدة حكومية ومختلطة.
وشدد الوكيلان الباكري والمعوضي، على أهمية تفعيل الرقابة والتفتيش الميداني بشكل مستمر ومتابعة مدى الالتزام وانضباط كافة الموظفين في عموم الوحدات الإدارية والمكاتب الخدمية في المحافظة وتقييم أداء مهامهم بالشكل المطلوب وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب واتخاذ الإجراءات القانونية العقابية بحق المتغيبين.
وكان الوكيلان الباكري والمعوضي اطلعا على مستوى الانضباط الوظيفي في مكتبي الصحة العامة والسكان والمالية، واستمعا من مدير عام مكتب الصحة الدكتور أحمد العبادي ونائب مدير عام مكتب المالية عبدالناصر المهدي إلى شرح عن مستوى العمل والإنجاز في المكتبين خلال الفترة الماضية وأبرز الصعوبات والتحديات التي تواجههما خاصة فيما يتعلق بالجهود الإدارية في متابعة تنفيذ التسويات والعلاوات للموظفين.