الخدمة المدنية:غداً الاثنين إجازة رسمية بمناسبة يوم العمال العالمي

الأحد 30 إبريل-نيسان 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، اليوم الأحد، أن غداً الاثنين إجازة رسمية بمناسبة يوم العمال العالمي.



وقالت الوزارة، في تعميم، حصل "المهرية نت"، على نسخة منه، إن غداً الاثنين 11 شوال 1444هـ، 1 مايو 2023م، إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال العالمي.



وتقدمت الوزارة بالتهاني والأمنيات لكافة العمال والعاملات في اليمن بمناسبة يومهم العالمي.

