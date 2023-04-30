الخدمة المدنية:غداً الاثنين إجازة رسمية بمناسبة يوم العمال العالمي

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أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، اليوم الأحد، أن غداً الاثنين إجازة رسمية بمناسبة يوم العمال العالمي.
وقالت الوزارة، في تعميم، حصل "المهرية نت"، على نسخة منه، إن غداً الاثنين 11 شوال 1444هـ، 1 مايو 2023م، إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال العالمي.
وتقدمت الوزارة بالتهاني والأمنيات لكافة العمال والعاملات في اليمن بمناسبة يومهم العالمي.