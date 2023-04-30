أردوغان يفاجئ معارضيه يإستعدات تركيا لغزو الفضاء

الأحد 30 إبريل-نيسان 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مهرجان انتخابي عن تجهيز أول رائدي فضاء تركيين، للانطلاق إلى الفضاء، في مهمة بمحطة الفضاء الدولية نهاية 2023.

وجاء إعلان أردوغان، خلال مشاركته في مهرجان تكنوفيست لتكنولوجيا الطيران والفضاء، الذي انطلق الخميس الماضي في إسطنبول.

وفي كلمته أوضح أردوغان أن رائد الفضاء التركي الأول سيقوم بمهمته في محطة الفضاء الدولية لمدة 14 يوما.

وبين أن "ألبير غيزر أفجي" الذي سينطلق لمحطة الفضاء الدولية هو "طيار بطل حقق نجاحات مهمة في قيادة القوات المسلحة التركية"

. أما رائد الفضاء الاحتياطي "توفا جيهانغير أتاسيفر" فأوضح أردوغان أنه مهندس أنظمة يعمل في مجال أنظمة الإطلاق الفضائية في شركة "روكيتسان" التركية للصناعات الدفاعية.

وتابع: "سينفذ رائد الفضاء في هذه المهمة 13 تجربة مختلفة أعدتها الجامعات والمؤسسات البحثية القيمة بتركيا".

وبين أنه يرى في مهرجان تكنوفيست المستقبل لرواد فضاء ومخترعين وطيارين ومهندسين وفيزيائيين. وأردف: "تلقينا طلبات من مليون شخص ضمن 333 ألف فريق من 81 ولاية تركية و96 دولة للمشاركة في مهرجان تكنوفيست لهذا العام"