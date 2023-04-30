تحذيرات للآباء والأمهات من خطورة التحاق أطفالهم بالمراكز الصيفية لجماعة الحوثي - انتهاكات جنسية وجسدية

الأحد 30 إبريل-نيسان 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 136

حذّرت منظمة ميون لحقوق الإنسان من خطورة التحاق الأطفال بالمراكز الصيفية لجماعة الحوثي، التي دشنتها أمس السبت في العاصمة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وقالت المنظمة -في بيان لها- "نها وثقت تعرض عدد من الأطفال "لاعتداءات جسدية وجنسية" في تلك المراكز خلال الأعوام السابقة.

ودعت الآباء والأمهات إلى الحفاظ على فلذات أكبادهم بعدم التجاوب مع دعوات الالتحاق بتلك المراكز المشبوهة وعدم تسليم أطفالهم فريسة للانتهاكات لاسيما في المراكز المغلقة.

وأمس السبت دشنت الجماعة مراكزها الطائفية الصيفية للعام 1444هـ، في العاصمة صنعاء وببقية المناطق الخاضعة لها، مستهدفة مليون ونصف طالب وطالبة، في 9 آلاف و100 مدرسة مفتوحة ومغلقة خصصتها لهذا الشأن.