صحيفة سعودية تكشف المسئول عن أزمة السيولة النقدية والتلاعب بقيمة العملة في اليمن منظمة حقوقية تحذر من مراكز الحوثي الصيفية.. طائفية واعتداءات جنسية الصحفيان المنصوري وحميد يتعرضان لانتكاسة صحية بعد أيام من الإفراج عنهما ماسك يزف خبراً للمؤسسات الإعلامية.. ويلزم قراء المقالات بالدفع وثائق سرية تكشف لأول مرة .. بايدن فشل بإقناع دول كبرى للاصطفاف معه ضد الصين وروسيا بينهم من دول عربية منها اليمن.. البهائيون من أنحاء العالم يجتمعون في إسرائيل لانتخاب قيادتهم العالمية بألارقام .. تقرير يكشف حجم الحالات المرضية التي استقبلتها المستشفيات الحكومية خلال إجازة عيد الفطر المبارك في مأرب أول ظهور للواء فيصل رجب بعد 8 سنوات من الاسر في سجون الحوثي صور.. اليمن تسترد 3 قطع اثرية ثمينة بينها تمثالا للوعل اليماني يعود عمره للقرن الخامس قبل الميلاد تعرف على سيناريوهات الحل والسلام في اليمن.. أقربها ''الحوثي داخل المجلس الرئاسي''
حذرت منظمة "ميون" لحقوق الإنسان، من التحاق الأطفال بمراكز ميليشيا الحوثي "الصيفية"، والتي دشنتها الجماعة الاسبوع الماضي، الأيام الماضية.
وقالت المنظمة في بيان "تحذيري" إن "جماعة الحوثي أعلنت عن تدشين المراكز الصيفية في مناطق سيطرتها للعام 2023م مستهدفة ما يزيد على مليون طفل من طلاب المدارس رغم التقارير الحقوقية التي وثقت ارتكاب انتهاكات جسيمة في هذه المراكز خلال السنوات الماضية".
وأضافت: "نحذر من خطورة هذه المراكز على سلامة الأطفال حيث وثقنا خلال العام الماضي وقوع عمليات تجنيد ممنهجة للأطفال وأنشطة شبه عسكرية وأخرى طائفية علاوة على توثيق تعرض عدد منهم لاعتداءات جسدية وجنسية".
وأهابت المنظمة الحقوقية "بالآباء والأمهات الحفاظ على فلذات أكبادهم بعدم التجاوب مع دعوات الالتحاق بتلك المراكز المشبوهة وعدم تسليم أطفالهم فريسة للانتهاكات لاسيما في المراكز المغلقة".