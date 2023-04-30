منظمة حقوقية تحذر من مراكز الحوثي الصيفية.. طائفية واعتداءات جنسية

الأحد 30 إبريل-نيسان 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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حذرت منظمة "ميون" لحقوق الإنسان، من التحاق الأطفال بمراكز ميليشيا الحوثي "الصيفية"، والتي دشنتها الجماعة الاسبوع الماضي، الأيام الماضية.

وقالت المنظمة في بيان "تحذيري" إن "جماعة الحوثي أعلنت عن تدشين المراكز الصيفية في مناطق سيطرتها للعام 2023م مستهدفة ما يزيد على مليون طفل من طلاب المدارس رغم التقارير الحقوقية التي وثقت ارتكاب انتهاكات جسيمة في هذه المراكز خلال السنوات الماضية".

وأضافت: "نحذر من خطورة هذه المراكز على سلامة الأطفال حيث وثقنا خلال العام الماضي وقوع عمليات تجنيد ممنهجة للأطفال وأنشطة شبه عسكرية وأخرى طائفية علاوة على توثيق تعرض عدد منهم لاعتداءات جسدية وجنسية".

وأهابت المنظمة الحقوقية "بالآباء والأمهات الحفاظ على فلذات أكبادهم بعدم التجاوب مع دعوات الالتحاق بتلك المراكز المشبوهة وعدم تسليم أطفالهم فريسة للانتهاكات لاسيما في المراكز المغلقة".