الصحفيان المنصوري وحميد يتعرضان لانتكاسة صحية بعد أيام من الإفراج عنهما ماسك يزف خبراً للمؤسسات الإعلامية.. ويلزم قراء المقالات بالدفع وثائق سرية تكشف لأول مرة .. بايدن فشل بإقناع دول كبرى للاصطفاف معه ضد الصين وروسيا بينهم من دول عربية منها اليمن.. البهائيون من أنحاء العالم يجتمعون في إسرائيل لانتخاب قيادتهم العالمية بألارقام .. تقرير يكشف حجم الحالات المرضية التي استقبلتها المستشفيات الحكومية خلال إجازة عيد الفطر المبارك في مأرب أول ظهور للواء فيصل رجب بعد 8 سنوات من الاسر في سجون الحوثي صور.. اليمن تسترد 3 قطع اثرية ثمينة بينها تمثالا للوعل اليماني يعود عمره للقرن الخامس قبل الميلاد تعرف على سيناريوهات الحل والسلام في اليمن.. أقربها ''الحوثي داخل المجلس الرئاسي'' بعد إنجابه 550 طفلا.. محكمة هولندية تعاقب الرجل الخارق الاستخبارات الإيرانية لأول مرة تنشر تقريرها حول تسمم الفتيات..و اتهمت هؤلاء
تعرض الصحفيان توفيق المنصوري وحارث حميد لانتكاسة صحية بعد أيام من الإفراج عنهما من قبل جماعة الحوثي التي اعتقلتهم قسريا حوالي ثمان سنوات.
وقالت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين "صدى" إن الصحفيين توفيق المنصوري وحارث حميد نقلا إلى المستشفى إثر تعرضهما لانتكاسة صحية مفاجئة صباح وظهر اليوم السبت.
وكان الصحفيان قد ذكرا في تصريحات لوسائل إعلام أنهما تعرضا للاعتداء المباشر من قبل قيادات من جماعة حينما كانا في المعتقلات التي قضوا فيها ثمان سنوات وتعرضوا لصنوف من التعذيب النفسي والجسدي ما أدى إلى تدهور حالتهم الصحية.
ويوم 18 من شهر أبريل الجاري أطلق سراح الصحفيين الأربعة حارث حميد وتوفيق المنصوري وأكرم الوليدي وعبدالخالق عمران ضمن صفقة تبادل أسرى ومعتقلين بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة الحوثي.
وتقوم منظمة صدى بمتابعة حالة الصحفيين، وملاحظة أي تطورات في وضعهما الصحي.