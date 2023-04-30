الصحفيان المنصوري وحميد يتعرضان لانتكاسة صحية بعد أيام من الإفراج عنهما

الأحد 30 إبريل-نيسان 2023 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

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تعرض الصحفيان توفيق المنصوري وحارث حميد لانتكاسة صحية بعد أيام من الإفراج عنهما من قبل جماعة الحوثي التي اعتقلتهم قسريا حوالي ثمان سنوات.

وقالت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين "صدى" إن الصحفيين توفيق المنصوري وحارث حميد نقلا إلى المستشفى إثر تعرضهما لانتكاسة صحية مفاجئة صباح وظهر اليوم السبت.

وكان الصحفيان قد ذكرا في تصريحات لوسائل إعلام أنهما تعرضا للاعتداء المباشر من قبل قيادات من جماعة حينما كانا في المعتقلات التي قضوا فيها ثمان سنوات وتعرضوا لصنوف من التعذيب النفسي والجسدي ما أدى إلى تدهور حالتهم الصحية.

ويوم 18 من شهر أبريل الجاري أطلق سراح الصحفيين الأربعة حارث حميد وتوفيق المنصوري وأكرم الوليدي وعبدالخالق عمران ضمن صفقة تبادل أسرى ومعتقلين بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة الحوثي.

وتقوم منظمة صدى بمتابعة حالة الصحفيين، وملاحظة أي تطورات في وضعهما الصحي.