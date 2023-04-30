بألارقام .. تقرير يكشف حجم الحالات المرضية التي استقبلتها المستشفيات الحكومية خلال إجازة عيد الفطر المبارك في مأرب

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استقبلت المستشفيات الحكومية التي خصصها مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب للمناوبة خلال إجازة عيد الفطر المبارك 8996 حالة، بينها 1420 حالة استقبلتها أقسام الطوارئ بالمستشفيات.
وقال تقرير صادر عن غرفة العمليات بمكتب الصحة – حصله عليه "موقع محافظة مأرب" إن من بين 9 آلاف حالة استقبلتها المستشفيات 305 حالة ولادة، و53 طفل وطفلة قدمت لهم خدمات الحضانة، و86 عملية جراحية، بينما استقبلت العيادات الخارجية 7576 حالة، من بينها 140حالة غسيل كلوي.
وأشار التقرير إلى أن المستشفيات الحكومية خلال إجازة العيد قامت بإجراء 5820 فحصاً تنوع بين الأشعة السينية والتلفزيونية والأشعة المقطعية، والفحص المختبري وتخطيط قلب.
وقدمت المستشفيات الحكومية خدماتها الطبية لـ 360 مصابا بجروح، توزعت على 126 حالة إصابة بحوادث مرورية بينها 16 حالة وفاة، و34 إصابة جراء السقوط، و38 إصابة بطلق ناري، و111 تسمم غذائي، و37 حالة حروق وجروح، و11 حالة جنائية و3 حالات إصابة في مقر العمل.
ووفق التقرير فقد استقبل مستشفى كرى العام 1909 حالة، ومستشفى 26 سبتمبر بالجفينه 389حالة، ومستشفى العطير الخيري 924حالة، ومستشفى حريب العام 819حالة ، ومستشفى الشهيد أحمد جحزه بالروضه 701 حالة ومستشفى الوحدة بالحصون 1069حالة، ومستشفى الشهيد محمد هائل للأمومة والطفولة 873 حالة طوارئ توليدية, ومستشفى الطورائ 1556حالة، والمستشفى العسكري 756 حاله يذكر أن هذه الأرقام غير شاملة للخدمات الطبية المقدمة لهيئة مستشفى مأرب العام، والمستشفى العسكري، والمستشفيات الخاصة.
وحيا مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور أحمد العبادي جميع الكوادر الطبية والفنية والإدارية التي قدمت سعادة المجتمع على سعادتها، وقررت ترك إجازتها العيدية، والبقاء في أماكن عملها لتقديم الخدمات الطبية، وتخفيف آلام ومعاناة المرضى وإدخال السرور عليهم وعلى أهاليهم.