أول ظهور للواء فيصل رجب بعد 8 سنوات من الاسر في سجون الحوثي

السبت 29 إبريل-نيسان 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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ظهر اللواء فيصل رجب اليوم السبت، لاول مرة منذ اعتقاله واسره في سجون الحوثي قبل 8 سنوات.

وظهر رجب وهو بجانب احمد حمود جريب الصبيحي المعين من الحوثيين محافظاً للحج.

كما ظهر بجانبه صالح الجنيدي محافظ محافظة أبين المعين من قبل الحوثيين، وهي خاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية كذلك.

ووصل وفد قبلي من قبائل أبين، بهجيم قبلي، لمطالبة الحوثيين الإفراج عن اللواء فيصل رجب الذي وقع في يد الحوثيين في عام 2015.

واستثني اللواء فيصل رجب من صفقة تبادل الأسرى التي تمت في رمضان المنصرم، وكان مقرر الإفراج عنه في صفقة تبادل لاحقة.