صور.. اليمن تسترد 3 قطع اثرية ثمينة بينها تمثالا للوعل اليماني يعود عمره للقرن الخامس قبل الميلاد

السبت 29 إبريل-نيسان 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت السفارة اليمنية في واشنطن، الجمعة، تسلمها ثلاث قطع أثرية يمنية بعد أن تمكنت السلطات الأمنية بمدينة نيويورك من ضبطها خلال شهري يناير وفبراير 2023.

وتشمل الآثار المستردة تمثالا للوعل اليماني يعود عمره للقرن الخامس قبل الميلاد، وتمثالا لامرأة من حجر المرمر يعود عمره للقرن الثاني قبل الميلاد ، اضافة الى صحن أثري فضي يعود عمره للقرن الثالث ميلادي.

وفي حفل الاسترداد الذي عقد الجمعة، بمقر المدعي العام الأمريكي في نيويورك بحضور عدد من المسئولين الأمريكيين، أشاد سفير اليمن محمد الحضرمي، بجهود السلطات الأمريكية في ضبط القطع الأثرية المنهوبة وإعادتها للحكومة اليمنية.

ولفت الى أن التراث والأثار اليمنية لطالما تعرضت للكثير من السرقة والنهب جراء الانقلاب الحوثي الغاشم على الدولة ومؤسساتها, مشيرا إلى أن عددا من المتاحف اليمنية تعرضت للسطو، وأن السلطات اليمنية تعمل كل ما بوسعها للحد من تهريب ونهب الآثار.

وتعرضت الآثار اليمنية لعملية نهب وتخريب وتهريب إلى خارج البلاد، لا سيما في سنوات الحرب الأخيرة، وفق تقرير لمنصة العربية فيلكس.

وسبق أن كشف الباحث في قطاع الآثار، عبد الله محسن، عن بيع تحفة أثرية يمنية نادرة في مزاد "روبن وريتشي" للفنون الجميلة في ولاية فلوريدا الأمريكية بمبلغ 500 دولار.

وبيّن أن المزاد وصف التحفة بأنها قطعة أثرية حجرية قديمة من المستحيل تقريبا العثور على مثلها في جنوب شبه الجزيرة العربية (من القرن الأول أو الثاني الميلادي).

كما سبق أن كشف محسن عن كثير من قطع وآثار يمنية بيعت في مزادات عالمية، خلال السنوات الماضية.