هجوم مسلح قبالة السواحل اليمنية عبر زوارق بحرية مسلحة

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أعلنت وكالة الأمن البحري البريطانية (UKMTO)، الجمعة، تعرض سفينة لهجوم مسلح قبالة شواطئ اليمن الجنوبية.
وأوضحت الوكالة في بيان مقتضب، أن قواتها أطلقت تحذيرات أمنية بعد تعرض سفينة لهجوم مسلح قبالة ميناء نشطون جنوبي اليمن.
ولم تشر الوكالة إلى هوية السفينة، لكنها ذكرت أن ثلاثة قوارب على متن كل واحد منها 3 إلى 4 أشخاص، كانت ضالعة في الهجوم، دون ذكر مزيد من التفاصيل