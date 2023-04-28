هجوم مسلح قبالة السواحل اليمنية عبر زوارق بحرية مسلحة

الجمعة 28 إبريل-نيسان 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- مأرب

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أعلنت وكالة الأمن البحري البريطانية (UKMTO)، الجمعة، تعرض سفينة لهجوم مسلح قبالة شواطئ اليمن الجنوبية.

وأوضحت الوكالة في بيان مقتضب، أن قواتها أطلقت تحذيرات أمنية بعد تعرض سفينة لهجوم مسلح قبالة ميناء نشطون جنوبي اليمن.

ولم تشر الوكالة إلى هوية السفينة، لكنها ذكرت أن ثلاثة قوارب على متن كل واحد منها 3 إلى 4 أشخاص، كانت ضالعة في الهجوم، دون ذكر مزيد من التفاصيل