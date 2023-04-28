الجمعة 28 إبريل-نيسان 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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احتفلت الجالية اليمنية في مانشستر في مركز الجالية في أول أيام العيد بعيد الفطر المبارك بطريقة تقليدية وفريدة من نوعها، حيث جمعت الفرحة والسرور والتراث اليمني الذي تم إرثه من جيلٍ إلى جيلٍ. شهدت الاحتفالية فعاليات متنوعة من بينها الرقصات الشعبية وعروض الفلكلور اليمني والشعر النبطي والأطعمة الشعبية التي قُدِّمت في صباح يوم العيد ولُبِسَ الحضور الزي اليمني الأصيل.

وذكر المنظمون أن الهدف من الاحتفالية هو الحفاظ على التراث اليمني وتعريف المجتمع المحلي بالثقافة والتقاليد اليمنية، وتخطط الجالية لتنظيم فعاليات مماثلة في المستقبل لتعريف الآخرين بثقافتهم وتراثهم بطرق مختلفة.

وعبَّر الحضور عن سعادتهم وامتنانهم للجالية اليمنية على تنظيم هذه الاحتفالية، وتمنوا المزيد من الفرح والسعادة في المستقبل.

وأظهرت هذه الاحتفالية الجانب الجميل والشامل للثقافة والفنون اليمنية. كما تم إقامة مسابقات وتوزيع الجوائز والهدايا على الأطفال المشاركين في الاحتفالية. أعرب رئيس الجالية اليمنية في مانشستر الأستاذ علي المشجري عن سعادته الكبيرة بنجاح الاحتفالية، حيث تمكنت الجالية اليمنية من خلق جوٍ تقليديٍ فريدٍ من نوعه يمثل التراث اليمني الغني بمورثاته .

وأكد الجميع على أهمية المحافظة على التقاليد والعادات اليمنية، وتمنى الجميع لليمن الحبيب الأمن والاستقرار والسلام، وللجالية اليمنية في مانشستر دوام النجاح والتوفيق في جميع فعالياتها المستقبلية.