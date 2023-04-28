هجوم على سفينة قبالة سواحل اليمن وايران تحتجز ناقلة نفط في خليج عمان

الجمعة 28 إبريل-نيسان 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أعلنت وكالة الأمن البحري البريطانية (UKMTO)، الجمعة، تعرض سفينة لهجوم مسلح قبالة شواطئ اليمن الجنوبية.

وأوضحت الوكالة في بيان مقتضب، أن قواتها أطلقت تحذيرات أمنية بعد تعرض سفينة لهجوم مسلح قبالة ميناء نشطون جنوبي اليمن.

ولم تشر الوكالة إلى هوية السفينة، لكنها ذكرت أن ثلاثة قوارب على متن كل واحد منها 3 إلى 4 أشخاص، كانت ضالعة في الهجوم، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم.

وعلى صعيد آخر، أكدت البحرية الأمريكية إن إيران احتجزت،يوم الخميس، ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال في خليج عمان.

وقال بيان للأسطول الأمريكي الخامس - مقره الشرق الأوسط - إن "ناقلة النفط أصدرت نداء استغاثة أثناء سيطرة القوات الإيرانية عليها".

وأضاف البيان أن السفينة "أدفانتج سويت" هي السفينة التجارية الخامسة على الأقل التي تستولي عليها طهران، خلال العامين الماضيين.

وطالب البيان إيران بالإفراج عن الناقلة فورا، لافتا إلى أن هذه التصرفات تتعارض مع القانون الدولي.

وأظهرت بيانات تتبع الأقمار الصناعية أنه تم رصد الناقلة في خليج عمان، و كانت قد أتت من الكويت وأدرجت وجهتها على أنها مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.

إلى ذلك، أكد الجيش الإيراني احتجاز ناقلة النفط في خليج عمان، قائلا إنها كانت تنقل حمولة أمريكية، وترفع علم جزر مارشال.

وقال الجيش الإيراني إن الناقلة اصطدمت بسفينة إيرانية في مياه الخليج، وحاولت الفرار عبر إطفاء أجهزة التتبع.

وأشار الجيش الإيراني إلى إصابة بحارة وفقدان أثر اثنين، إثر حادثة الاصطدام.