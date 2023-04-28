الحكومة الشرعية: الجالية اليمنية في السودان تتجاوز 17 الف مواطن مقيم

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أعلنت الحكومة الشرعية، الخميس، وجود 17 مواطن يمني مقيم في السودان.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني في بيان "يتجاوز عدد أبناء الجالية اليمنية في السودان (17،000) مواطن ومواطنة، تم إجلاء (239) منهم كدفعة أولى من مدينة بورتسودان إلى ميناء جده السعودي، كخطوة أولى قبل نقلهم للعاصمة المؤقتة عدن".
وأضاف أنه تم اجلاء (1000) إلى مدينة بورتسودان، إضافة الى (700) تم اجلائهم إلى مدينة مدني وهي نقطة إجلاء خارج العاصمة الخرطوم.
كما يجري الترتيب لاجلاء (900) آخرين من العاصمة الخرطوم، وهم قوام من أبدى رغبته بمغادرة السودان خلال هذه الفترة، حسب الإرياني.
ولفت إلى أن الحكومة وضعت منذ اللحظة الأولى لانفجار الأوضاع في السودان الشقيق، أوضاع اليمنيين هناك ضمن مهامها، رغم صعوبة الأوضاع وشحة الإمكانيات.