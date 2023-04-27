أوّل تعليق من الكرملين حول محاولة “اغتيال” بوتين باستخدام مسيرة محملة بالمتفجرات

الخميس 27 إبريل-نيسان 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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في أوّل تعليق له على محاولة “اغتيال” الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات، قال الكرملين إنه لا يملك معلومات حول الموضوع.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الكرملين ليس لديه معلومات عن “محاولة الأجهزة الخاصة الأوكرانية لتنفيذ محاولة اغتيال الرئيس الروسي باستخدام طائرة مسيرة”، وفق ما أوردته وسائل إعلام روسية.

وأضاف: “في الوقت الحالي، هناك العديد من هذه التلفيقات الصفراء في العالم، لكن وجودها ليس سبباً لقراءتها”.

وفي تقرير لها، أفادت صحيفة بيلد الألمانية أن القوات الأوكرانية أطلقت الطائرة بدون طيار UJ-22، المحملة بـ 17 كيلوغراماً من المتفجرات البلاستيكية C4، من أوكرانيا يوم الأحد بهدف الوصول إلى منطقة صناعية مبنية حديثاً بالقرب من موسكو حيث كان من المقرر أن يزورها بوتيـن.

لكن قبل أن تصل الطائرة المسيرة إلى منطقة رودنيفو الصناعية في مهمتها الواضحة لاغتيال الرئيس الروسي، تحطمت على بعد أميال فقط من الموقع، حسبما نقلت بيلد عن تغريدة للناشط الأوكراني يوري رومانينكو.

يأتي هذا بعد يومين من تصريح آخر للكرملين، نفى فيه وجود أشباه للرئيس الروسي يحلون محله وبأنه يقضي معظم وقته في “مخبأ محصن من الإشعاعات النووية”.

جاءت تصريحات المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بشأن ما وصفها بأنها “افتراءات على روسيا”، خلال كلمة تناول فيها تاريخ البلاد منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في 1991 وأسباب حرب أوكرانيا، والخيانة المزعومة من جانب المجتمع الغربي.

وأضاف: “أنتم ترون بأنفسكم كيف يبدو رئيسنا.. كان وما زال شديد النشاط، ومن يعمل بجواره لا يكاد يلحق به”.



وأردف: “لا يمكنك فقط إلا أن تحسده على طاقته. لا نتمنى له إلا دوام الصحة بإذن الرب. وبالطبع هو ليس مختبئاً. هذه أيضاً أكذوبة”.

وانتشرت شائعات بشأن استخدام شبيه لفلاديمير بوتين منذ سنوات، بموازاة شائعات بشأن حالته الصحية.