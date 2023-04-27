بيان أممي بشأن أضرار الفياضات في اليمن

الخميس 27 إبريل-نيسان 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أفاد بيان أممي بتضرر ثمانية آلاف أسرة نازحة جراء الفيضانات التي ضربت اليمن مؤخرا .



وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين -في بيان- إن "الفيضانات أثرت حتى الآن على ثمانية آلاف عائلة نازحة ومضيفة بشكل رئيسي في مواقع النازحين".



وأشارت إلى أن الفيضانات تسببت في عمليات تشريد وإلحاق أضرار بالممتلكات والبنية التحتية العامة ، فضلاً عن فقدان المحاصيل والماشية.



وقالت إنه تم تخصيص 1.35 مليون دولار من خلال صندوق اليمن الإنساني لدعم التأهب للفيضانات والاستجابة لها مقابل متطلباتها البالغة 26 مليون دولار.