عاجل.. صدور قرار جمهوري بتعيينات في وزارة الدفاع

الخميس 27 إبريل-نيسان 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الخميس، قرارا بشأن إنشاء هيئة العمليات المشتركة، وتعيين رئيسا ونائبا لها.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أصدر قرارا برقم (40) لسنة 2023م، بشأن إنشاء هيئة العمليات المشتركة، حيث قضت المادة الأولى من هذا القرار بأن يتم انشاء هيئة العمليات المشتركة ومقرها العاصمة المؤقتة عدن تحت اشراف وزير الدفاع.

وقضت المادة الثانية من القرار، بأن يحدد وزير الدفاع مكونات واهداف ومهام الهيئة ولائحتها التنظيمية وتصدر بقرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة.

فيما قضت المادة الثالثة من القرار بتعيين رئيس ونائب لرئاسة الهيئة بموجب قرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على عرض وزير الدفاع.

ونصت المادة الرابعة بأن تتبع الهيئة وزارة الدفاع في كل مهامها وبما لا يتعارض او يخل بالهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع وهيئة الأركان.

كما نصت المادة الخامسة ان على وزير الدفاع ورئاسة هيئة الأركان اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، في الوقت الذي نصت المادة السادسة منه انه في حال غياب وزير الدفاع ينوب عنه رئيس هيئة الأركان في الاشراف على الهيئة.

كما أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم (41) لسنة 2023م، بشأن تعيين رئيس ونائب لرئيس هيئة العمليات المشتركة، حيث قضت المادة الأولى منه بتعيين اللواء الركن صالح علي حسن طالب رئيساً لهيئة العمليات المشتركة.

وقضت المادة الثانية بتعيين اللواء الركن يوسف علي الشراجي نائباً لرئيس هيئة العمليات المشتركة.