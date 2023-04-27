انطلاق سباق الانتخابات التركية بالخارج.. وإلغاء التصويت بدولة عربية

الخميس 27 إبريل-نيسان 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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بدأ الناخبون الأتراك في الخارج، الخميس، بالتوجه إلى صناديق الاقتراع في للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، عند البوابات الجمركية والبعثات والممثليات التركية.

ووفقا للجنة العليا للانتخابات، فإن عدد من يحق لهم التصويت في الخارج 3 ملايين و416 ألفا و89 ناخبا، من بينهم 277 ألفا و646 مغتربا يشلأول مرة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ويضاف عليهم 2435 ناخبا في حال بقاء الانتخابات الرئاسية للجولة الثانية.

وذلك من إجمالي عدد الناخبين الأتراك والذي يبلغ 64 مليونا و113 ألفا و941 ناخبا.

بدء الانتخابات بألمانيا وفرنسا والدنمارك وانطلقت عملية الاقتراع لأتراك ألمانيا عند الساعة التاسعة (ت.غ+2) في صناديق أقامتها البعثات التركية في 16 مدينة.

وفي فرنسا، توجه المغتربون الأتراك منذ ساعات الصباح إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في 6 مدن.

كما بدأ المغتربون الأتراك في الدنمارك بالتصويت عند الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي للدنمارك (ت.غ+2).

وتشكل ألمانيا العدد الأكبر من الناخبين الأتراك، ويبلغ عددهم مليون و501 ألف و152 ناخبا، وتأتي فرنسا بالمرتبة الثانية في عدد الناخبين بـ397 ألفا و86 ناخبا تركيا، وهولندا في المرتبة الثالثة بـ286 ألفا و153 ناخبا، بينما احتلت بلجيكا المرتبة الرابعة بـ153 ألفا و443 ناخبا.

بالنظر إلى عدد الناخبين بحسب الدولة، فقد كانت الدول التي لديها أقل عدد من الناخبين هي:

البرازيل بـ581 ناخبا، ونيجيريا بـ584 ناخبا، و635 في تركمانستان، و436 في بيلاروسيا، و642 في سلوفاكيا.

وفي الولايات المتحدة سيتمكن 134 ألفا و246 شخصا من التصويت في الانتخابات، كما يحق التصويت لـ127 ألفا و281 تركيا يعيشون في بريطانيا، و286 ألفا و753 ناخبا في هولندا.

ويمكن للمواطن التركي إجراء عملية التصويت ما بين الساعة الـ09:00 والـ21:00 بالتوقيت المحلي للدولة المقيم فيها خلال أيام الأسبوع السبعة في المكاتب التمثيلية، وبين الـ09:00 والـ18:00 بالتوقيت المحلي في القنصليات العامة.

ويقضون فترة الانتخابات في تركيا، سيكونون قادرين على التصويت في أي بوابة حدودية بما فيها مطار إسطنبول.

وذكرت وسائل إعلام تركية، أن أول مواطن شارك في عملية التصويت، كان في مطار إسطنبول، يدعى فرحات كوبوز "61 عاما" ويقيم في منطقة سيدني بأستراليا.

وإذا انتقلت الانتخابات الرئاسية إلى الجولة الثانية، فسيدلي الناخبون في الخارج بأصواتهم في الفترة ما بين 20 و24 أيار/ مايو المقبل في الممثليات التركية.

وتستمر عملية التصويت، 13 يوما بدء من الخميس في 73 دولة و 156 ممثلية، حتى 9 أيار/ مايو، وحتى 14 أيار/ مايو الساعة الـ17.00 على البوايات الجمركية.

إلغاء التصويت في السودان

وقررت اللجنة العليا للانتخابات، إلغاء عملية التصويت في السودان بسبب الاشتباكات المسلحة منذ 15 نيسان/أبريل بين الجيش السوداني الذي يقوده عبد الفتاح البرهان، وبين قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو "حميدتي" راح ضحيتها 512 قتيلا و4 آلاف و193 إصابة، بحسب وزارة الصحة السودانية الأربعاء.

وحتى ظهر الخميس، شرعت أكثر من 50 دولة في إجلاء رعاياها من السودان، إما برا عبر مصر وإثيوبيا، أو بحرا عبر ميناء بورتسودان، أو جوا.

تواريخ الاقتراع بالدول العربية وتختلف مواعيد انطلاق السباق الانتخابي التركي للمقيمين في الخارج بحسب الدولة، ويمكن معرفة مكان وتاريخ التصويت في السفارات والقنصليات التركية حول العالم من (هنا) وبحسب قرار اللجنة العليا للانتخابات، ستكون تواريخ الانتخابات في الدول العربية، على النحو التالي:

- قطر، السعودية ولبنان من 1 إلى 7 آيار/مايو. - الإمارات من 4 إلى 7 آيار/مايو. - مصر، الكويت، البحرين، الجزائر، العراق، ليبيا والأردن من 5 إلى 7 آيار/مايو. - المغرب وعُمان من 6 إلى 7 آيار/مايو.

كيف سيتم توزيع أصوات الناخبين في الخارج؟ بعد انتهاء عملية التصويت في الخارج، سيتم إحضار صناديق الاقتراع إلى تركيا عن طريق سعاة دبلوماسيين، تحت إجراءات أمنية مشددة، بالطرق التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات.

سيتم تخزين صناديق الاقتراع في المنطقة الآمنة في المركز الدولي للمؤتمرات والمعارض في أنقرة، من قبل اللجنة العليا للانتخابات. وتبدأ عملية احتساب أصوات الناخبين في الخارج، بعد انتهاء عملية التصويت في الداخل التركي يوم الأحد 14 أيار/ مايو الساعة الـ17:00 بالتوقيت المحلي لتركيا. وسيتم إجراء فرز الأصوات تحت إشراف مجلس انتخابات المقاطعات الخارجية باللجنة العليا للانتخابات