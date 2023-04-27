مقتل البكري في كمين مسلح لـلقاعدة في محافظة أبين

الخميس 27 إبريل-نيسان 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_ متابعات

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لقي قائد أمني مصرعه، اليوم الخميس، إثر كمين نصبه تنظيم القاعدة الإرهابي في محافظة أبين جنوب اليمن.

وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة أبين، بأن عناصر من تنظيم القاعدة فجروا عبوة ناسفة بالتزامن مع مرور آلية لقوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إمارتيا ، في منطقة مبقيرة شرق مديرية مودية شمال شرقي أبين.

وأضاف أن الاستهداف أسفر عن مقتل قائد الكتيبة الثالثة في الحزام الأمني بدلتا أبين فوزي شايف البكري، الذي نقل إلى مستشفى الرازي في منطقة جعار بمديرية خَّنفر شرق مديرية زنجبار مركز محافظة أبين.

ويأتي الكمين، بعد أيام من مقتل 3 جنود من اللواء الخامس في قوات الدعم والإسناد التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، مطلع أبريل الجاري، إثر كمين لـ"القاعدة" في مدخل منطقة امبقيرة بالقرب من وادي عومران شرق مديرية مُودية شمال شرقي أبين.

وفي السادس من مارس الماضي، أوقع كمين مماثل بعبوة ناسفة 6 جنود بين قتيل وجريح، في وادي عومران الذي أعلنت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي السيطرة عليه بما فيه معسكرا للتنظيم، في 18 سبتمبر الماضي.

ومنذ إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي، في 22 أغسطس الماضي، إطلاق عملية عسكرية أسماها "سهام الشرق" لتأمين محافظة أبين الساحلية من عناصر "القاعدة"، تصاعدت هجمات التنظيم على قوات المجلس موقعةً قتلى وجرحى في صفوفها.

وتشهد المديريات الوسطى في محافظة أبين نشاطا لتنظيم "القاعدة" وتشن عناصره بين الحين والآخر هجمات إرهابية على الجيش والأمن تخلف عادة ضحايا من العسكريين، ما دفع القوات اليمنية إلى تنفيذ حملات على أوكار التنظيم