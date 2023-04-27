الخارجية اليمنية تعلن تسيير ٢٣ رحلة برية لنقل ١٢٠٠ مواطناً عالقا في السودان

الخميس 27 إبريل-نيسان 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- مأرب

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اكدت وزارة الخارجية، تسيير عدد ٢٣ رحلة برية من مدينة الخرطوم وولاية الجزيرة إلى مدينة بورتسودان على متنها ١٢٠٠ مواطناً ومواطنة، وتسيير سبع رحلات من مدينة الخرطوم إلى مدينة مدني لنقل المواطنين الى اماكن آمنة.

.مشيرة الى ذلك يأتي بناء على التوجيهات الحكومية بتغطية تكاليف وترتيب نقل الطلاب والاسر اليمنية الى بورتسودان تمهيداً لاجلائهم الى اليمن.

وقالت الوزارة في بيان لها " ان طاقم السفارة اليمنية ولجنة الطوارئ المشكلة من السفارة والجالية والاتحاد متواجدة في كلٍ من مدينة الخرطوم وبورتسودان لتسهيل عملية الاجلاء".

واضافت الوزارة "بعد اجلاء اول دفعة بعدد ٢٣٩ مواطن من قبل الاشقاء في المملكة العربية السعودية والتي وصلت الى ميناء جدة ، امس الاربعاء، فإن العمل جارِ والتنسيق على مختلف المستويات مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية لاستكمال اجلاء كافة المواطنين الراغبين بالعودة إلى أرض الوطن".