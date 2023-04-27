محررو العاصمة: احتفالنا القادم سيكون بتحرير المناضل محمد قحطان

الخميس 27 إبريل-نيسان 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- مأرب

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قال الصحفي المحرر من سجون المليشيات عبدالخالق عمران إن على أمانة العاصمة ومجلس مقاومتها التهيئة للاحتفال الكبير بخروج المناضل الجسور محمد قحطان من سجون الميلشيا الحوثية..

وأضاف عمران في كلمته التي ألقاها عن محرري أمانة العاصمة في الاحتفائية الشعبية التي شهدتها مأرب عصر اليوم: يجب أن لا نقف مكتوفي الأيدي إزاء تحرير قحطان وبقية الأسرى والمختطفين وانتظار موافقة المليشيات، هناك طرق كثيرة لإجبارها، فلا عيد إلا بحرية قحطان وتحرير العاصمة.

ونظم مجلس التعبئة والإسناد الشعبي بأمانة العاصمة احتفائية عيدية للأسرى والمختطفين المحررين من أبناء الأمانة المحررين من سجون مليشيا الحوثي بحضور أقاربهم وشخصيات اجتماعية رسمية وشعبية وحشد كبير من المواطنين وزملائهم الأسرى المحررين في صفقات سابقة.. وفي كلمته الترحيبية هنأ العقيد أحمد الاشول رئيس اللجنة التنفيذية بالمجلس، الابطال المحررين بعيدي الفطر والحرية

والانعتاق، مؤكدا أن صمودهم طلية ثمانية أعوام في سجون المليشيات الحوثية الإرهابية مثّل أكبر دافع لأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لبذل مزيد من الجهود في الميادين تلبية لنداء الواجب الوطني والإنساني لتحرير الوطن واستعادة الدولة وإطلاق المختطفين والأسرى من خلال تلقين المليشيات دروسا مؤلمة على أرض الميدان..

وشهدت الاحتفائية الشعبية كلمات خطابية وقصائد شعرية ومقطوعات غنائية ومشاركات ثمنت صمود الأبطال في سجون المليشيات، وأكدت على الصمود والتضحية مع كافة الأحرار حتى الوصول الى صنعاء وتحريرها سيطرة المليشيا الحوثية".