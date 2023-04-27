وفد من أبين يصل صنعاء وسط انتقادات واسعة واحتفاء حوثي.. ما المهمة؟ شروط جديدة لمليشيات الحوثي وعمان في مهمة اقناعها على التوقيع الأرجنتين توجة ثاني أكبر ضربة للدولار في تجارتها مع الصين لحظة تاريخية.. تركيا تنضم إلى الدول التي تمتلك طاقة نووية مدنية النجم الكروي هالاند يحطم رقما آخر لصلاح.. ويعادل رونالدو انتظرها المستخدمون طويلا.. واتساب يطرح ميزة ثورية الكشف عن براميل من الذهب في مزرعة البغدادي.. ومليون دولار مخبأة الكشف عن تفاصيل حوار ميسي المثير مع قائدي برشلونة في أحد المطاعم تعرف على أرخص دول ومدن العالم للعيش عربيا وعالميا أسعار النفط ترتفع بعد خسائر بفعل مخاوف الركود والصادرات الروسية
تحدثت مصادر مطلعة عن شروط جديدة يفرضها الحوثيون بشأن تنفيذ بنود الملف الإنساني التي تم التفاهم حولها خلال مشاورات صنعاء ومسقط.
ولم توضح المصادر طبيعة وتفاصيل الشروط الحوثية، لكنها أكدت وجود نقاط متعددة لا تزال محل خلاف، خاصة ما يتعلق ببند الرواتب والتعويضات.
ومن المتوقع أن تنطلق خلال الأيام المقبلة جولة مفاوضات جديدة بين السعودية والحوثيين للبناء على تفاهمات الأخيرة في صنعاء.
هذا وأفادت مصادر دبلوماسية، بأن سلطنة عمان تكثف جهودها حالياً، لإقناع مليشيا الحوثي بالتوقيع على هدنة جديدة لمدة 6 أشهر.
وبينت المصادر، بأن زيارة وزير الخارجية الإيراني "أمير عبد اللهيان" إلى مسقط تأتي في إطار الضغط على الحوثيين للموافقة على خطة الحل النهائي التي يجري التفاوض حولها برعاية عُمان.
وكان وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان" قد أجرى لقاء مع الوفد التفاوضي للحوثيين في مسقط، قبيل موعد انطلاق الجولة الجديدة من تفاوض المليشيا مع السعودية.
وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن الوزير اللهيان قيّم بشكل إيجابي الانفراجات الحاصلة للحالات الإنسانية وتبادل الأسرى.
وأكد أن إيران ترحب بأي مبادرة أو خطة أو عمل يؤدي إلى رفع الحصار عن اليمن، وإقرار وقف شامل لإطلاق النار والتفاهم بين الجماعات السياسية اليمنية، كما شدد على وحدة تراب اليمن.