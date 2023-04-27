الأرجنتين توجة ثاني أكبر ضربة للدولار في تجارتها مع الصين لحظة تاريخية.. تركيا تنضم إلى الدول التي تمتلك طاقة نووية مدنية النجم الكروي هالاند يحطم رقما آخر لصلاح.. ويعادل رونالدو انتظرها المستخدمون طويلا.. واتساب يطرح ميزة ثورية الكشف عن براميل من الذهب في مزرعة البغدادي.. ومليون دولار مخبأة الكشف عن تفاصيل حوار ميسي المثير مع قائدي برشلونة في أحد المطاعم تعرف على أرخص دول ومدن العالم للعيش عربيا وعالميا أسعار النفط ترتفع بعد خسائر بفعل مخاوف الركود والصادرات الروسية أول تصريح لـ اللواء «الصبيحي» منذ خروجه من سجون الحوثيين - وجّه دعوة لكافة القوى السياسية جنوبا وشمالاً : نتمنى أن نلتقي في العاصمة صنعاء البرهان يوافق على طلبين لرئيس جنوب السودان أحدهما يتعلق بلقاء “حميدتي” خارج الخرطوم
تشهد محطة "أكويو"، أول محطة نووية في تركيا، اليوم حفل تحميل الوقود النووي في المحطة، وسيشارك الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في المناسبة عبر تقنية الفيديو.
وسيسمح المشروع بانضمام تركيا إلى الدول التي تمتلك طاقة نووية مدنية، وتبلغ كلفة المشروع 20 مليار دولار وقدرته 4800 ميغاواط ويتضمن بناء 4 مفاعلات في قرية "أكويو" المطلة على البحر المتوسط.
وتحتل "محطة أكويو" النووية في تركيا مساحة مهمة في علاقات قطاع الطاقة بين أنقرة وموسكو، ويعد القطاع مجال تعاون خصب بين البلدين في ظل مرحلة مهمة تمر بها الأسواق العالمية.
ويعد حدث اليوم لحظة محرجة للدول الغربية، التي دعت في الآونة الأخيرة لفرض قيود على قطاع الطاقة النووية في روسيا، ووقعت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا إعلانا زعمت من خلاله أنها "ستعمل على الحد من وجود "روساتوم" في سوق الوقود النووي