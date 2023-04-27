انتظرها المستخدمون طويلا.. واتساب يطرح ميزة ثورية

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"واتساب" ميزة جديدة انتظرها المستخدمون طويلا ستجعلهم قادرين على فتح حسابهم من عدة أجهزة في نفس الوقت.
وستفسح الميزة المجال أمام المستخدمين لفتح حسابهم من جهازهم الأساسي ومن 4 أجهزة أخرى مع القدرة على إرسال واستقبال الرسائل من جميعها في نفس الوقت.
وأكد القائمون على التطبيق أن الميزة لن تؤثر مطلقا على خصوصية البيانات، علما بأنه سيتم تسجيل الخروج من كافة الأجهزة المضافة تلقائيا في حال كان الجهاز الرئيسي الذي تم تفعيل الحساب عليه غير نشط لفترة طويلة.
وخلال الأيام القادمة سيصل التحديث للمستخدمين، كما سيحمل التحديث معه ميزات تسهل عملية الدخول إلى التطبيق من عدة أجهزة دون الاعتماد على رمز "كيو آر"