تعرف على أرخص دول ومدن العالم للعيش عربيا وعالميا

الخميس 27 إبريل-نيسان 2023 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته، فيما يلي بيانات تظهر أرخص دول العالم في زيارة الطبيب وتناول الطعام في المطاعم.

أين أرخص أسعار المطاعم؟ هل مدينتك ضمنها؟

زيارة المطاعم مع الأسرة والأصدقاء باتت تقليدا في العديد من دول العالم، بما في ذلك في العالم العربي، وفيما يلي جدول بياني يظهر مدن بأرخص أسعار المطاعم:

أرخص دول العالم في زيارة الطبيب؟ لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد العناية الطبية وعلى صعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، كما أن توفر الرعاية الصحية يعتبر أحد ركائز العيش.

وفيما يلي لائحة بأرخص دول العالم في زيارة الطبيب: