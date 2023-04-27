أسعار النفط ترتفع بعد خسائر بفعل مخاوف الركود والصادرات الروسية

الخميس 27 إبريل-نيسان 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، معوضة الخسائر السابقة التي غذتها المخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة وزيادة صادرات النفط الروسية مما قلل من تأثير تخفيضات إنتاج أوبك.

وبحلول الساعة 05:34 بتوقيت غرينتش، جرى تداول خام برنت عند 78.01 دولار للبرميل، بارتفاع 32 سنتا، أو 0.41%.

كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتا، أو 0.27%، إلى 74.50 دولار للبرميل.

يأتي هذا الارتفاع بعدما هبطت أسعار النفط نحو 4% أمس الأربعاء لتواصل تكبد خسائر حادة من الجلسة السابقة، وذلك بعدما طغت المخاوف المتزايدة من حدوث ركود في الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، على تقرير أظهر انخفاض مخزونات الخام الأميركية أكثر من المتوقع.

تركي النويصر رئيساً لمجلس إدارة "لوسيد" شركات صندوق الاستثماراتتركي النويصر رئيساً لمجلس إدارة "لوسيد" وانخفضت الطلبيات الجديدة للسلع الإنتاجية الرئيسية المصنعة في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في مارس/آذار وتراجعت الشحنات، مما يرجح أن إنفاق أنشطة الأعمال المنخفض على المعدات أدى لتراجع النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بمقدار 5.1 مليون برميل إلى 460.9 مليون برميل، متجاوزة بكثير متوسط توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض 1.5 مليون برميل.

وتراجعت حصة أوبك من واردات النفط الهندية بأسرع وتيرة في 2022-2023 إلى أدنى مستوى في 22 عاما على الأقل مع زيادة استيراد النفط الروسي الأرخص ثمنا، بينما تكثف الصين أيضا مشترياتها من خام الأورال الروسي.

وقالت مصادر إن تحميل النفط من الموانئ الغربية الروسية في أبريل/نيسان سيكون الأعلى منذ 2019، إذ سيتجاوز 2.4 مليون برميل يوميا، على الرغم من تعهد موسكو بخفض الإنتاج.

كما زادت موسكو إمدادات الوقود إلى تركيا وآسيا وإفريقيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية