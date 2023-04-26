أول تصريح لـ اللواء «الصبيحي» منذ خروجه من سجون الحوثيين - وجّه دعوة لكافة القوى السياسية جنوبا وشمالاً : نتمنى أن نلتقي في العاصمة صنعاء البرهان يوافق على طلبين لرئيس جنوب السودان أحدهما يتعلق بلقاء “حميدتي” خارج الخرطوم الرئيس المصري يجدد موقفه الرافض لمشروع الانفصاليين في اليمن العزي المسوري.. حياة حافلة بالعطاء الفني ورحيل مبكر لأبرز الوجوه الإنشادية في اليمن رئيس هيئة العمليات يتفقد المقاتلين في الصفوف الأولى شرق مدينة الحزم الشيخ حمود سعيد المخلافي يتدخل لإنقاذ طلاب اليمن العالقين في السودان اغتيال عضو مجلس خبراء القيادة الإيراني آية الله عباس علي سليماني شاهد.. شاب يمني يلقي قصيدة عصماء في الملك سلمان وولي عهده دراسة حول الأزمة اليمنية.. هل أجمعت الأطراف المتصارعة على الرؤية البريطانية وما مضمونها؟ الجنرال المتحمس لرئاسة الولايات المتحدة: أستطيع إنهاء الحرب بـ25 قنبلة نووية في 10 أيام
شدد وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي، على أهمية وضرورة التمسك باليمن الإتحادي وإقامة حوار يمني، لتشكيل وحدة وطنية لكل اليمنيين.
وقال وزير الدفاع الأسبق، أمام جمع من المواطنين والوفود التي تزوره في مسقط رأسه بمحافظة لحج جنوبي البلاد، قال بأنه "يجب أن نقف إلى جانب بعضنا البعض، وألاّ نتنصل عن قضيتنا المتعلقة باليمن الاتحادي".
وأضاف بأنه يجب على كافة القوى السياسية جنوبا وشمالا ان تخوض حوارا سياسيا يجب ان يفضي الى تشكيل حكومة وحدة وطنية".
وأختتم الصبيحي، حديثه بالقول "نتمنى أن نلتقي في العاصمة صنعاء".
وأفرج عن الصبيحي وناصر منصور هادي، في الرابع عشر من الشهر الجاري، تنفيذا لاتفاقات جرت في جنيف بسويسرا نهاية مارس الماضي، بين الحكومة والحوثيين لتبادل 887 أسيرا ومختطفا من الجانبيين.
ويعد هذا أول تصريح للصبيحي منذ خروجه من سجون الحوثيين، حيث ظل في السجن منذ ثماني سنوات، مع اللواء فيصل رجب واللواء منصور ناصر هادي شقيق الرئيس السابق، حيث تعرضوا للأسر في 2015م، بجبهات القتال ضد الحوثيين شمالي عدن.