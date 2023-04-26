البرهان يوافق على طلبين لرئيس جنوب السودان أحدهما يتعلق بلقاء “حميدتي” خارج الخرطوم

الأربعاء 26 إبريل-نيسان 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- وكالات

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مع دخول الاقتتال الدامي في السودان يومه الثاني عشر، قال وزير خارجية جنوب السودان دينق داو، اليوم الأربعاء، إن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، أكد لرئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت، موافقته على لقاء قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب بـ”حميدتي” خارج الخرطوم.





وأضاف وزير خارجية جنوب السودان أن سلفا كير مازال يحاول إقناع حميدتي بلقاء البرهان.

كما أوضح أن الرئيس سلفاكير ميارديت أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهـان وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو، لتمديد الهدنة الحالية إلى 72 ساعة أخرى.

وبحسب وزير الخارجية، فإن الطرفين المتقاتلين في السودان “وافقا على تمديد الهدنة الحالية”.

تأتي هذه التطورات بينما دخل الاقتتال الدامي في السودان يومه الثاني عشر، وسط تسارع في عمليات إجلاء الرعايا الأجانب.

ووفقاً للأمم المتحدة، خلّفت المعارك أكثر من 459 قتيلاً وما يزيد على 4 آلاف جريح.