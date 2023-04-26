الرئيس المصري يجدد موقفه الرافض لمشروع الانفصاليين في اليمن

الأربعاء 26 إبريل-نيسان 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- وكالات

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أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، أنه يشجع كافة الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي شامل ومستدام يحافظ على وحدة اليمن.

ونقلت وكالة الشرق الاوسط المصرية عن المتحدث باسم رئاسة المصرية أحمد فهمي قوله إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.

وأضاف أن العليمي أطلع نظيره السيسي على مستجدات المشهد اليمني والجهود الجارية من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية، مؤكدا تقدير بلاده للموقف المصري المساند "لجهود التوصل لتسوية سياسية تعيد الأمن والاستقرار إلى البلاد وتخفف من حدة الأزمات الإنسانية التي تشهدها".