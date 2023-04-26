رئيس هيئة العمليات يتفقد المقاتلين في الصفوف الأولى شرق مدينة الحزم

الأربعاء 26 إبريل-نيسان 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- مأرب

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تفقد رئيس هيئة العمليات اللواء الركن خالد الأشول، اليوم، المقاتلين من أبطال اللواء 197 مشاة ولواء الدفاع الجوي التابعين للمنطقة العسكرية السادسة المرابطين في جبهات القتال شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

ونقل اللواء الأشول، إلى المقاتلين الأبطال تحيات وتهاني القيادة السياسية والعسكرية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، مشيداً بجهود قيادة الألوية في رفع مستوى الكفاءة القتالية للأبطال وتنفيذ المهام الموكلة إليهم بكفاءة واقتدار. .

مشيداً بثبات الأبطال وبالروح المعنوية العالية التي يتمتعون بها.. مثمناً بطولات وتضحيات قيادة وضباط ومقاتلي الألوية العسكرية في المنطقة العسكرية السادسة في مختلف جبهات القتال.

وشدد اللواء الأشول على أهمّية التكاتف والتلاحم بين قوات المنطقة والمقاومة الشعبية ورجال القبائل لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة واقتلاع جذور المشروع الإيراني الإرهابي في اليمن وتحقيق السلام الشامل والعادل القائم على مبادئ الحرية والديمقراطية والمواطنة المتساوية.

من جانبه، عبر نائب رئيس عمليات المنطقة العسكرية السادسة العميد الركن صالح البيل، عن شكره وتقديره للزيارات المستمرة وتفقد أوضاع المقاتلين،.

مؤكدًا الجاهزية القتالية العالية لأبطال المنطقة واستعدادهم التام لتنفيذ توجيهات القيادة. رافق رئيس هيئة العمليات، خلال الزيارة، رئيس عمليات المنطقة العسكرية السادسة العميد الركن نبيل المقرمي، وعدد من القيادات العسكرية.