رئيس هيئة العمليات يتفقد المقاتلين في الصفوف الأولى شرق مدينة الحزم الشيخ حمود سعيد المخلافي يتدخل لإنقاذ طلاب اليمن العالقين في السودان اغتيال عضو مجلس خبراء القيادة الإيراني آية الله عباس علي سليماني شاهد.. شاب يمني يلقي قصيدة عصماء في الملك سلمان وولي عهده دراسة حول الأزمة اليمنية.. هل أجمعت الأطراف المتصارعة على الرؤية البريطانية وما مضمونها؟ الجنرال المتحمس لرئاسة الولايات المتحدة: أستطيع إنهاء الحرب بـ25 قنبلة نووية في 10 أيام تعرف إلى الدول الـ10 التي لديها أكبر احتياطيات نفطية في العالم منها عربية كان على خلاف مع حميدتي.. من هو أحمد هارون القيادي بنظام البشير الكشف عن تفاصيل خروج البشير ونائبه من الخرطوم.. وقيادات النظام السابق يغادرون سجن كوبر أردوغان يصاب بوعكة صحية مفاجئة خلال بث مباشر
استجاب الشيخ حمود سعيد المخلافي لمناشدات طلاب اليمن العالقين في العاصمة السودانية الخرطوم وتكفل بمبلغ 100ألف دولار لمساعدتهم على الانتقال براً إلى مدينة بورتسودان تمهيدا لعودتهم إلى اليمن.
وبحسب الشيخ المخلافي فإن المئات من اليمنيين يعيشون في السودان أوضاعاً مأساوية وقد تقطعت به السبل جراء الاشتباكات المستمرة هناك مشددا على ضرورة أن تكون السلطات اليمنية المعنية إلى جوارهم في مثل هذه الظروف الصعبة.
وكانت قد تصاعدت موجات الغضب على مواقع التواصل خلال اليومين الماضيين وانتقد نشطاء تقاعس السفارة اليمنية في السودان ووزارة الخارجية والمجلس الرئاسي عن اتخاذ خطوات عملية عاجلة لإجلاء المواطنيين اليمنيين أسوة برعايا بقية الدولة التي قامت بإجلاء مواطنيها من السودان خلال وقت وجيز.
وبحسب شهادات لأبناء الجالية اليمنية فإن العشرات منهم يعيشون حصارا فعليا في منازلهم بمناطق الاشتباكات وسط انقطاع الكهرباء والماء وخدمات الإنترنت وخلو الأسواق من المؤن الغذائية.