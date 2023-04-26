الشيخ حمود سعيد المخلافي يتدخل لإنقاذ طلاب اليمن العالقين في السودان

الأربعاء 26 إبريل-نيسان 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-خاص

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استجاب الشيخ حمود سعيد المخلافي لمناشدات طلاب اليمن العالقين في العاصمة السودانية الخرطوم وتكفل بمبلغ 100ألف دولار لمساعدتهم على الانتقال براً إلى مدينة بورتسودان تمهيدا لعودتهم إلى اليمن.

وبحسب الشيخ المخلافي فإن المئات من اليمنيين يعيشون في السودان أوضاعاً مأساوية وقد تقطعت به السبل جراء الاشتباكات المستمرة هناك مشددا على ضرورة أن تكون السلطات اليمنية المعنية إلى جوارهم في مثل هذه الظروف الصعبة.

وكانت قد تصاعدت موجات الغضب على مواقع التواصل خلال اليومين الماضيين وانتقد نشطاء تقاعس السفارة اليمنية في السودان ووزارة الخارجية والمجلس الرئاسي عن اتخاذ خطوات عملية عاجلة لإجلاء المواطنيين اليمنيين أسوة برعايا بقية الدولة التي قامت بإجلاء مواطنيها من السودان خلال وقت وجيز.

وبحسب شهادات لأبناء الجالية اليمنية فإن العشرات منهم يعيشون حصارا فعليا في منازلهم بمناطق الاشتباكات وسط انقطاع الكهرباء والماء وخدمات الإنترنت وخلو الأسواق من المؤن الغذائية.