شاهد.. شاب يمني يلقي قصيدة عصماء في الملك سلمان وولي عهده

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عبر شاب يمني عن سعادته بإجلائه من السودان إلى مدينة جدة السعودية، موجهًا الشكر للمملكة وقيادتها.
وألقى الشاب اليمني قصيدة ارتجالية عصماء امتدح فيها الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد السعودي محمد بن سلمان فور وصوله المملكة ضمن عمليات الإجلاء السعودية من السودان.
وأجلت المملكة العربية السعودية 239 يمنيًا من السودان، أمس الثلاثاء، ضمن عمليات الإجلاء المستمرة إلى مدينة جدة.
واليوم الأربعاء، وصل إلى مدينة جدة 13 مواطناً سعودياً، كما بلغ عدد رعايا الدول العربية والأجنبية الذين تم اجلاؤهم من السودان نحو 1674 شخصاً.