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كان على خلاف مع حميدتي.. من هو أحمد هارون القيادي بنظام البشير

الأربعاء 26 إبريل-نيسان 2023 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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عاد السودان إلى المربع الأول مجددا مع خروج قيادات من نظام الرئيس المعزول عمر البشير من السجون، وفق ما أكده المسؤول السابق في نظام البشير أحمد هارون الذي قال في تسجيل صوتي إنه مستعد هو والمسؤولون السابقون الآخرون للمثول أمام القضاء عندما يضطلع بدوره.

 فمن هو أحمد هارون القيادي في نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي أبدى الاستعداد للمثول أمام القضاء؟

أحمد هارون هو من مواليد 1965 بمدينة الأبيض، ينتمي لقبيلة عربية من شمال كردفان، درس القانون بجامعة القاهرة وتخرج عام 1987.

عاد إلى السودان ليعمل في السلك القضائي قاضياً، من العناصر البارزة في الحركة الإسلامية السودانية.

تم تعيينه وزيراً للشؤون الاجتماعية في ولاية جنوب كردفان.

عين وزير دولة في الداخلية عام 2003 بعد ارتفاع وتيرة التمرد في إقليم دارفور .

اختلف مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو ما جعل الرئيس البشير يتدخل للصلح بينهما.

وترأس هارون "لجنة أمن دارفور" التي تتهمها المحكمة الجنائية الدولية بتجنيد وتسليح الجنجويد وارتكاب انتهاكات واسعة. عين واليا لجنوب كردفان ومن ثم واليا لشمال كردفان

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