الأرصاد اليمني يتوقع هطول أمطار غزيرة خلال الساعات القادمة على 10 محافظات الحكومة تزف أنباء سارّة لـ أبناء الجالية اليمنية في السودان بشأن عملية الإجلاء الكرملين يرد على مزاعم حول “اختباء” بوتين من الإشعاعات النووية ووجود أشباه يحلون محله إنقلاب من نوع آخر.. مصدر حكومي يكشف عن شروط حوثية جديدة قد تعيد مفاوضات المليشيات مع الوفدين«السعودي والعماني» إلى نقطة الصفر عقوبات امريكية وبريطانية جديدة على قيادات ومسؤولين ايرانيين الخارجية اليمنية تكشف عن جهودها لإجلاء اليمنيين من السودان اللواء خالد الاشول مخاطبا ابطال الجيش : المليشيات الحوثية رضخت للحوار السياسي بفضل صمود وثبات الأبطال في مسرح عمليات الجمهورية اليمنية رئيس هيئة العلميات يوجه قوات الجيش بالجبهة الجنوبية برفع مستوى اليقظة والحذر والاستعداد لأي طارئ. مفاوضات جديدة تبحث عدة ملفات أبرزها الأسرى وصرف المرتبات وتوحيد العملة المعوز البيضاني بـ40 الف وبعض القطع تباع بـ 1000 ريال سعودي.. العيد يرفع أسعار ''المعاوز'' في اليمن
توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة خلال الساعات القليلة القادمة، على محافظات "صعده، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ذمار وريمة، غرب مأرب والجوف".
كما توقع أن تكون الأمطار أكثر غزارة على أجزاء من محافظات "إب، تعز، الضالع والبيضاء) وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات (المهرة، حضرموت، شبوة، أبين ولحج" وذلك أثناء فترتي الظهيرة والمساء.
وذكر المركز، في نشرته اليومية لحالات الطقس، أنه من المتوقع أن تشهد المناطق الساحلية طقسا غائما جزئياً، وهطول امطار متفرقة خفيفة الى معتدلة الشدة على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها، وعلى أرخبيل سقطرى بينما تكون الاجواء غائمة جزئياَ على الساحل الغربي.
وأشار إلى أن المناطق الصحراوية ستشهد طقسا صحوا إلى غائم جزئياً مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من صحاري محافظات (المهرة، حضرموت، شبوة، الجوف ومأرب).
وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، المواطنين في مناطق هطول الأمطار الرعدية من التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية وفي الشعاب والوديان وعدم المجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.
ونبه المركز، سائقي المركبات على الطرقات والمنعطفات الجبلية من الانهيارات الصخرية، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب أو السحب المنخفضة.