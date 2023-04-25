الأرصاد اليمني يتوقع هطول أمطار غزيرة خلال الساعات القادمة على 10 محافظات

الثلاثاء 25 إبريل-نيسان 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- متابعات

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توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة خلال الساعات القليلة القادمة، على محافظات "صعده، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ذمار وريمة، غرب مأرب والجوف".



كما توقع أن تكون الأمطار أكثر غزارة على أجزاء من محافظات "إب، تعز، الضالع والبيضاء) وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات (المهرة، حضرموت، شبوة، أبين ولحج" وذلك أثناء فترتي الظهيرة والمساء.



وذكر المركز، في نشرته اليومية لحالات الطقس، أنه من المتوقع أن تشهد المناطق الساحلية طقسا غائما جزئياً، وهطول امطار متفرقة خفيفة الى معتدلة الشدة على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها، وعلى أرخبيل سقطرى بينما تكون الاجواء غائمة جزئياَ على الساحل الغربي.



وأشار إلى أن المناطق الصحراوية ستشهد طقسا صحوا إلى غائم جزئياً مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من صحاري محافظات (المهرة، حضرموت، شبوة، الجوف ومأرب).



وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، المواطنين في مناطق هطول الأمطار الرعدية من التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية وفي الشعاب والوديان وعدم المجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.



ونبه المركز، سائقي المركبات على الطرقات والمنعطفات الجبلية من الانهيارات الصخرية، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب أو السحب المنخفضة.