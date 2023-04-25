الحكومة تزف أنباء سارّة لـ أبناء الجالية اليمنية في السودان بشأن عملية الإجلاء

الثلاثاء 25 إبريل-نيسان 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- متابعات

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أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وصول الدفعة الأولى من رعاياها في السودان إلى مدينة جدة السعودية، ضمن عملية الإجلاء التي تقوم بها الحكومة بالتعاون مع نظيرتها في المملكة.

وأكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، في تصريحات لوكالة الأنباء الحكومية، أن الدفعة الأولى من أبناء الجالية اليمنية في السودان، والمكونة من 200 شخص وصلت إلى مدينة جدة السعودية، وسيتم نقلهم لاحقاً إلى مدينة عدن.

وأضاف أن عملية الإجلاء التي تقوم بها الحكومة وبالتنسيق والتعاون المشترك مع السلطات السعودية ستتواصل لنقل المئات من اليمنيين المتواجدين في السودان إلى أرض الوطن، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بهذا الشأن.

وأشار الإرياني إلى أن الحكومة شكلت خلية خاصة للإشراف على عملية الإجلاء، وتكليف فريق عمل حكومي من الدبلوماسيين في سفارة اليمن لدى السودان والقنصلية في مدينة جدة السعودية، لمتابعة وتسهيل إجلاء أفراد الجالية، ومنح من انتهت صلاحية جوازاتهم تصاريح مرور استثنائية لتمكينهم من العودة للبلاد بكل يسر وسهولة.