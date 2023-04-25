الكرملين يرد على مزاعم حول “اختباء” بوتين من الإشعاعات النووية ووجود أشباه يحلون محله

الثلاثاء 25 إبريل-نيسان 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- وكالات

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فيما يبدو أن مزاعم وجود أشباه للرئيس الروسي يحلون محله لن تنتهي؛ إذ رفض الكرملين مجدداً، اليوم الثلاثاء، وجود أشباه يحلون محل بوتين وبأنه يقضي معظم وقته في “مخبأ محصن من الإشعاعات النووية”.

الكرملين ينفي مزاعم حول”اختباء” بوتين

جاءت تصريحات المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بشأن ما وصفها بأنها “افتراءات على روسيا”، خلال كلمة تناول فيها تاريخ البلاد منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في 1991 وأسباب حرب أوكرانيا، والخيانة المزعومة من جانب المجتمع الغربي.

وأضاف: “أنتم ترون بأنفسكم كيف يبدو رئيسنا.. كان وما زال شديد النشاط، ومن يعمل بجواره لا يكاد يلحق به”.

وأردف: “لا يمكنك فقط إلا أن تحسده على طاقته. لا نتمنى له إلا دوام الصحة بإذن الرب. وبالطبع هو ليس مختبئاً. هذه أيضاً أكذوبة”.

يأتي هذا النفي الروسي بعد أيام من قول أمين سر مجلس الأمن القومي الأوكراني أوليكسيتش دانيلوف، إن زيارة الرئيس الروسي لمنطقة خيرسون كانت “مسرحية”، وبأن شبيهاً لبوتين هو من ظهر في الواقع أمام وسائل الإعلام.

ووصف الكرملين، الخميس الماضي، تصريحات المسؤول الأوكراني حول زيارة شبيه بوتيـن لخيرسون بـ”الغريبة جداً”.

وانتشرت شائعات بشأن استخدام شبيه لفلاديمير بوتين منذ سنوات، بموازاة شائعات بشأن حالته الصحية.

في فبراير/شباط 2020، قال الرئيس الروسي إنّه عارض في بداية العقد الأول من القرن الحالي، اللجوء إلى أشخاص شبيهين به لضمان أمنه، عندما كانت روسيا تواجه هجمات في ذلك الوقت.









