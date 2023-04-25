الأرصاد اليمني يتوقع هطول أمطار غزيرة خلال الساعات القادمة على 10 محافظات الحكومة تزف أنباء سارّة لـ أبناء الجالية اليمنية في السودان بشأن عملية الإجلاء الكرملين يرد على مزاعم حول “اختباء” بوتين من الإشعاعات النووية ووجود أشباه يحلون محله إنقلاب من نوع آخر.. مصدر حكومي يكشف عن شروط حوثية جديدة قد تعيد مفاوضات المليشيات مع الوفدين«السعودي والعماني» إلى نقطة الصفر عقوبات امريكية وبريطانية جديدة على قيادات ومسؤولين ايرانيين الخارجية اليمنية تكشف عن جهودها لإجلاء اليمنيين من السودان اللواء خالد الاشول مخاطبا ابطال الجيش : المليشيات الحوثية رضخت للحوار السياسي بفضل صمود وثبات الأبطال في مسرح عمليات الجمهورية اليمنية رئيس هيئة العلميات يوجه قوات الجيش بالجبهة الجنوبية برفع مستوى اليقظة والحذر والاستعداد لأي طارئ. مفاوضات جديدة تبحث عدة ملفات أبرزها الأسرى وصرف المرتبات وتوحيد العملة المعوز البيضاني بـ40 الف وبعض القطع تباع بـ 1000 ريال سعودي.. العيد يرفع أسعار ''المعاوز'' في اليمن
فيما يبدو أن مزاعم وجود أشباه للرئيس الروسي يحلون محله لن تنتهي؛ إذ رفض الكرملين مجدداً، اليوم الثلاثاء، وجود أشباه يحلون محل بوتين وبأنه يقضي معظم وقته في “مخبأ محصن من الإشعاعات النووية”.
الكرملين ينفي مزاعم حول”اختباء” بوتين
جاءت تصريحات المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بشأن ما وصفها بأنها “افتراءات على روسيا”، خلال كلمة تناول فيها تاريخ البلاد منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في 1991 وأسباب حرب أوكرانيا، والخيانة المزعومة من جانب المجتمع الغربي.
وأضاف: “أنتم ترون بأنفسكم كيف يبدو رئيسنا.. كان وما زال شديد النشاط، ومن يعمل بجواره لا يكاد يلحق به”.
وأردف: “لا يمكنك فقط إلا أن تحسده على طاقته. لا نتمنى له إلا دوام الصحة بإذن الرب. وبالطبع هو ليس مختبئاً. هذه أيضاً أكذوبة”.
يأتي هذا النفي الروسي بعد أيام من قول أمين سر مجلس الأمن القومي الأوكراني أوليكسيتش دانيلوف، إن زيارة الرئيس الروسي لمنطقة خيرسون كانت “مسرحية”، وبأن شبيهاً لبوتين هو من ظهر في الواقع أمام وسائل الإعلام.
ووصف الكرملين، الخميس الماضي، تصريحات المسؤول الأوكراني حول زيارة شبيه بوتيـن لخيرسون بـ”الغريبة جداً”.
وانتشرت شائعات بشأن استخدام شبيه لفلاديمير بوتين منذ سنوات، بموازاة شائعات بشأن حالته الصحية.
في فبراير/شباط 2020، قال الرئيس الروسي إنّه عارض في بداية العقد الأول من القرن الحالي، اللجوء إلى أشخاص شبيهين به لضمان أمنه، عندما كانت روسيا تواجه هجمات في ذلك الوقت.