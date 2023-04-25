الخارجية اليمنية تكشف عن جهودها لإجلاء اليمنيين من السودان

الثلاثاء 25 إبريل-نيسان 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- مأرب

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أكدت وزارة الخارجية، تواصل الاستعدادات الحكومية لتسيير أول رحلة إجلاء للرعايا اليمنيين من السودان جراء الحرب. وأشارت الوزارة في بيان صادر عنها إلى وصول قرابة 200 مواطن ومواطنة إلى مدينة بورتسودان، وأنها تتابع وصول مجموعات أخرى إلى مدينة بورتسودان، بعد مغادرتهم بأمان من العاصمة السودانية الخرطوم، وأنه تم إجلاء قرابة ٢٥٠ آخرين إلى مدينة مدني،.

وذلك في إطار استكمال الجهود اللازمة لنقل بقية المواطنين اليمنيين. ولفتت إلى أنه وبموجب التوجيهات الحكومية لتوفير الاحتياجات اللازمة لنقل الطلاب وأبناء الجالية إلى مناطق آمنة وترتيب إجلاءهم، فقد تم تعزيز السفارة اليمنية في الخرطوم بمبالغ مالية بحسب ما يقتضيه الوضع لاستكمال الإجراءات في هذا الجانب.

. وطمأنت الوزارة، الطلاب والجالية بأن هناك تواصل عال المستوى مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، لتنظيم إجلاء أبناء الجالية في أقرب وقت ممكن ..

مجددة التأكيد على أهمية تواصل أبناء الجالية اليمنية مع اللجنة المشكلة، والتقيد بالتعليمات الصادرة منها لضمان العودة السلسة والآمنة إلى أرض الوطن.