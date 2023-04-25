اللواء خالد الاشول مخاطبا ابطال الجيش : المليشيات الحوثية رضخت للحوار السياسي بفضل صمود وثبات الأبطال في مسرح عمليات الجمهورية اليمنية

الثلاثاء 25 إبريل-نيسان 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- مأرب

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تفقد رئيس هيئة العمليات اللواء الركن خالد الأشول، اليوم، المقاتلين الأبطال في الجبهة الغربية بمحافظة مارب.

وخاطب اللواء خالد الاشول ابطال الجيش الوطني بقوله " المليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً رضخت للحوار السياسي بفضل صمود وثبات الأبطال في مسرح عمليات الجمهورية اليمنية، .

مؤكداً أهمية الاعداد والتدريب وتكثيف الجهود في الإعداد لمعركة الحسم. ونقل اللواء الأشول، إلى الضباط والصف والجنود تحيات وتهاني القيادة السياسية والعسكرية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، مشيداً بالروح المعنوية العالية والجاهزية القتالية العالية التي يتمتعون بها.

وأكد رئيس هيئة العمليات، أهمية تسخير الامكانيات والقدرات وجمع الكلمة وتوحيد الرؤى لتحقيق النصر الكامل ضد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.. مؤكداً أنه "لا يمكن لأي عدو أن يقف أمام أبطال القوات المسلحة إطلاقاً".

وقال مخاطباً المقاتلين: أنتم أصحاب الحق، والحق عمره ما أنهزم إطلاقاً، وإن انتفش الباطل فهي انتفاشة مؤقتة وستزول بأيديكم لأنكم تدافعون عن أرض ودين وشعب.

من جانبه، عبر رئيس عمليات المنطقة العسكرية السابعة العميد الركن منصور الزافني، عن شكره وتقديره للزيارات المستمرة وتفقد أوضاع الجبهات وتلمس احتياجاتهم، مؤكدًا استعداد الأبطال وجاهزيتهم القتالية العالية لتنفيذ توجيهات القيادة.