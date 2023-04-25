رئيس هيئة العلميات يوجه قوات الجيش بالجبهة الجنوبية برفع مستوى اليقظة والحذر والاستعداد لأي طارئ.

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تفقد رئيس هيئة العمليات اللواء الركن خالد الأشول، اليوم، أبطال اللواء الأول احتياط المرابطين في الجبهة الجنوبية بمحافظة مارب.
ونقل اللواء الأشول، إلى الضباط والصف والجنود تحيات وتهاني القيادة السياسية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك..
مشيداً بالروح المعنوية والجاهزية القتالية العالية التي يتمتعون بها.. مثمنًا جهود قيادة اللواء في جوانب التدريب والإعداد وتنفيذ المهام الموكلة إليهم بكفاءة واقتدار. ووجه رئيس هيئة العمليات، المقاتلين برفع مستوى اليقظة والحذر والاستعداد لأي طارئ..
لافتاً إلى طبيعة المليشيا الحوثية الإرهابية وعقيدتها المرتكزة على الغدر ونزعتها العدوانية التي بلغت حد قتل النساء والأطفال وزراعة الألغام في أرجاء البلاد.
من جانبه، أكد القادة والجنود جاهزيتهم العالية للقيام بواجبهم الوطني، مؤكدين استمرارهم في النضال حتى استعادة الدولة وإنهاء الإنقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً.
رافق رئيس هيئة العمليات مدير دائرة العمليات العميد الركن يحيى العيزري، وقائد اللواء الأول احتياط العميد دارس شايع.